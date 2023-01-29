العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة من الأردن

2023/01/29 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت التجارة الخارجية الاردنية، اليوم الاحد، ان العراق جاء ثانيا بين أكثر الدول استيرادا للبضائع والسلع الأردنية في العام 2022.

وذكرت دائرة الإحصاءات للتجارة الخارجية الاردنية ان "قيمة صادراتها الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية بلغت 2.5 مليار دينار بزيادة بلغت 22.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغت قيمة الصادرات فيها ملياري دينار".

واضافت ان "السعودية تصدرت سلم الصادرات الاردنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية لتصل الى نحو 768 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 565 مليون دينار، ومن ثم جاءت فلسطين ثالثا بنحو 182 مليون دينار، وجاءت الامارات رابعا بنحو 165 مليون دينار".

الدينار الأردني يساوي حوالي 70 دولاراً امريكياً.

واشارت الى ان "اهم الصادرات الى الدول العربية شملت الاسمدة والادوية والفواكه والخضار والاملاح ومستحضرات العناية بالبشرة والدهانات والشكولاتة والاثاث والاقمشة ".

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