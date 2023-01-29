بينهم أجانب.. ضبط شبكة لتجارة وتهريب المخدرات جنوبي العراق

2023/01/29 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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بإشراف وزير الداخلية..



المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تضبط أهم شبكة لتجارة وتهريب المخدرات بحوزتهم (34) كيلو غراما من المخدرات جنوبي البلاد

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