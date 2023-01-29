2023/01/29 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط معاملة جمركية مزوره منجزة من قبل مركز جمرك محطة بوابة البصرة تحتوي على ( 21) حاوية حجم 40 قدم محملة بماده(كارتون سبلت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: ضبط معاملات كمركية مزورة وهدر بالمال العام في ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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