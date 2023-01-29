إيران: شاهد لحظة اندلاع حريق هائل بمصفاة نفط.. وانفجار بمجمع عسكري

2023/01/29 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندلع حريق هائل في مصفاة نفط في شمال غرب إيران بالقرب من مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، فجر الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

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