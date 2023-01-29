2023/01/29 | 10:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتها 34 كغم من الافيون.. القبض على خمسة تجار مخدرات بينهم اثنين من الاجانب جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/29 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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