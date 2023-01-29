اعتقال 6 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في بغداد والديوانية

2023/01/29 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمنيوفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة امنية مشتركة القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب وذلك من خلال تواجده في منطقة البتاوين ببغداد، وقد تم تسليمه أصوليًا الى الجهات المختصة، وعلى صعيدًا اخر وبواجبات منفصلة نفذتها مفارز المديرية في مناطق متفرقة من العاصمة، اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء احدهم بتجارة وترويج المواد المخدرة واخر كان يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنيين مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى التحقيق، فيما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية من القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، تم القبض في مركز مدينة الديوانية وقضاء الدغارة بالتنسيق مع شؤون المخدرات بالمحافظة.===============يتبع...

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