معاملات مزورة وهدر للمال العام في منفذ ام قصر الشمالي

2023/01/29 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط معاملات مزورة وهدر للمال العام في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط معاملة جمركية مزوره منجزة من قبل مركز جمرك محطة بوابة البصرة تحتوي على 21 حاوية حجم 40 قدم محملة بمواد (كارتون سبلت، أجزاء ولوازم أجهزة كهربائية، كمبريسر)".

وأضاف البيان انه "بعد تدقيق المعاملة الجمركية من قبل قسم البحث والتحري خارج الحرم الجمركي تبين وجود فرق رسم جمركي يقدر (15،000،000) خمسة عشر مليون دينار بمادة (السبلت)، فضلا عن وجود فرق رسم ضريبي يقدر بـ(1،000،000) مليون دينار ما سبب هدر بالمال العام".

وتابع "كما تم ضبط معاملة جمركية تحتوي على (1920) كارتون من مادة (النسكافيه) بداخل حاوية حجم 40 قدم ومن خلال تدقيق المعاملة الجمركية خارج الحرم الجمركي والرجوع الى نظام تصديق شهادة المنشأ والفاتورة تبين وجود تزوير في كتاب التصديق".

وأشار الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المعاملات الجمركية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

تحرير: أ.غ

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