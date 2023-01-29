اعتقال متهم بتزوير تقارير اللجان الطبية في الديوانية

2023/01/29 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بتزوير تقارير اللجان الطبية في محافظة الديوانية.

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