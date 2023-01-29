بينهم أجانب.. ضبط

2023/01/29 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط شبكة لتجارة وتهريب المخدرات جنوبي العراق.

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