2023/01/29 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الغد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدءا من الغد..



العراق يشهد أمطارا وعواصف رعدية المركز الخبري الوطني.

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