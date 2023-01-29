فيديو يظهر اللحظات الأولى بعد وقوع زلزال قوي في إيران

2023/01/29 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 3 أشخاص وأصيب 580 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وقع بمحافظ اذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأحد.

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