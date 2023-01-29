بقرار قضائي.. مؤقتة الصقور تعود لعملها بشكل طبيعي

2023/01/29 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي القوة الجوية، أن محكمة التمييز الاتحادية ردت دعوى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية وتقرر عودة عمل الهيئة المؤقتة للناديبرئاسة عماد الزهيري.

وقال الناطق الاعلامي باسم نادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد في بيان إن “محكمة التمييز الاتحادية ردت الدعوى المرقمة 3280 / ب/ 2022 والتي تتضمن الغاء الامر الاداري المؤرخ في 19 / 9/ 2022 ، القاضي بتشكيل هيئة ادارية مؤقتة برئاسة الفريق الركن عمادالزهيري”.

وأضاف محمد أن “محكمة التمييز قررت نقض القرار حيث أن الدعوى فاقد لسندها القانوني وكان على محكمة بداءة الرصافة ردها”، لافتاإلى أن “الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الريا ضي والتي شكلت من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية / مكتب الاندية ستعاود عملهابشكل قانوني”.

وتابع أن “محكمة التمييز اشارت إلى أن المادة 14 / أولا من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 قد أعطت الحق للهيئة التنفيذيةفي اللجنة الاولمبية تنبيه أو إنذار أو حل الهيئة الادارية للنادي مع تعيين هيئة إدارية مؤقتة ، على ان تجري بعدها انتخابات لاختيار هيئةادارية جديدة لمدة اربع سنوات”.

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