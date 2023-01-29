أسعار الدولار تقفز إلى 164 ألف دينار للورقة في بورصات العراق

2023/01/29 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأسواق المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

ـ أسعار بيع الدولار 164000 دينار لكل 100 دولار.

ـ أسعار شراء الدولار 163500 دينار لكل 100 دولار.

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