بـ797 مليون دولار.. 22% من صادرات الاردن ذهبت الى العراق في 2022

2023/01/29 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استورد العراق بضائع من الاردن خلال العام الماضي 2022، بنحو 797 مليون دولار ليأتي بالمرتبة الثانية عربيًا بالاستيراد من الاردن.

وذكرت دائرة الإحصاءات للتجارة الخارجية الاردنية ان “قيمة صادراتها الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية بلغت 2.5 مليار دينار بزيادة بلغت 22.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغت قيمة الصادرات فيها ملياري دينار”.

واضافت ان “السعودية تصدرت سلم الصادرات الاردنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية لتصل الى نحو 768 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 565 مليون دينار، ومن ثم جاءت فلسطين ثالثا بنحو 182 مليون دينار، وجاءت الامارات رابعا بنحو 165 مليون دينار”، مايعني ان العراق استورد بنحو 797 مليون دولار، لتكون استيراداته من الاردن تمثل 22% من مجمل صادراتها.

واشارت الى ان “اهم الصادرات الى الدول العربية شملت الاسمدة والادوية والفواكه والخضار والاملاح ومستحضرات العناية بالبشرة والدهانات والشكولاتة والاثاث والاقمشة “.

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