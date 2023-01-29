2023/01/29 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مسلح فلسطيني قرب مستوطنة في بلدة كدوميم على أيدي ضباط الأمن، ليل السبت الأحد، وفقا لما نقله وسائل إعلام إسرائيلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل "مسلّح" فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل "مسلّح" فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).