من يدفع ثمن متحدث الخارجية أحمد الصحاف؟

2023/01/29 | 10:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عدّلت وزارة الخارجية العراقية بيانها المخجل بخصوص الهجوم في مدينة القدس...

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