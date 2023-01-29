البنك المركزي ينفي تقييد بيع الدولار النقدي الى المواطنين

2023/01/29 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نفى البنك المركزي العراقي، الاحد، منع او تقييد البيع النقدي للمواطنين من عملة الدولار.

وذكر بيان عن المركز الاعلامي تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "البنك المركزي العراقي ينفي منع او تقييد البيع النقدي للمواطنين، وان التسجيل الاليكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص".

واعتبر البنك "هذا الاجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للاغراض المشروعة دون قيود".

وأهاب البنك المركزي العراقي "بوسائل الإعلام كافة والجمهور الاعتماد على المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات واجراءات البنك المركزي العراقي".

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