مستشار السوداني: الحكومة عازمة على ارجاع سعر الصرف خلال مدة قصيرة

2023/01/29 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الأحد، ثمانية ملفات رئيسة تركز عليها الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الحكومي، وفقا لوكالة شفق نيوز.

وقال الشمري، ان "هناك ثمانية ملفات رئيسة تركز عليها الحكومة في منهاجها الحكومي وركزت عليها حتى في رسم تفاصيل الموازنة العامة للبلاد التي سترسل قريباً الى مجلس النواب وهي ملف مكافحة الفساد بإجراءات غير روتينية، ملف الاقتصاد وتنفيذ سياسة اقتصادية شاملة وارجاع سعر الصرف الى سعره الرسمي خلال فترة وجيزة، ملف الكهرباء، ملف إعادة إعمار وهيكلة قطاع الصحة، ملف الخدمات والمشاريع الاستراتيجية، ملف تفعيل الاستثمارات الكبيرة والصغيرة، ملف العلاقات الخارجية وتحويلها الى علاقات منتجة سياسياً واقتصادياً وامنياً، ملف تصفير الأزمات الداخلية وإعادة هيكلة العلاقات الوطنية بما ينظم فعالية النظام السياسي وترصين العمل المؤسسي للدولة".

وأضاف المستشار السياسي لرئيس الوزراء أننا "امام قصة نجاح كبيرة إذا ما تضافرت الجهود وحققنا استقراراً سياسياً وامنياً وشعبياً وسنتلمس مخرجات هذه الملفات في الأشهر المقبلة".

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