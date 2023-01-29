البنك المركزي يؤكد المعلومة المتداولة: سنطبق منصة الكترونية للمبيعات النقدية ايضا

2023/01/29 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اصدر البنك المركزي العراقي بيانا نفى فيه “تقييد” البيع النقدي من الدولار الى المواطنين، لكنه حمل تأكيدا بأنه سيطبق منصة الكترونية للمبيعات النقدية ايضا.

وقال البنك في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “ينفي منع او تقييد البيع النقدي للمواطنين، وان التسجيل الاليكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص”.

واضاف انه “يعتبر هذا الاجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للاغراض المشروعة دون قيود”.وأهاب البنك المركزي العراقي بـ”وسائل الإعلام كافة والجمهور الاعتماد على المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات واجراءات البنك المركزي العراقي”.

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