العراق يستعد لموجة أمطار غزيرة

2023/01/29 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي،

هطول أمطار غزيرة في شمال وجنوب العراق

ابتداء من ليل اليوم الأحد.

وقال الزيادي "على العراقيين

الاستعداد لاستقبال هطول أمطار متوسطة

الشدة ابتداءً من منتصف هذه الل

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