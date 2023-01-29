السوداني يكلف الدكتور حسن نعمة الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية

2023/01/29 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، تكليف الدكتور حسن نعمة

الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء

للشؤون الدستورية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء فان الياسري سيبدأ مهام عمله

بعقد اجتماع

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