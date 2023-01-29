كيف تحقق التوازن البدني مع تقدمك بالعمر؟

2023/01/29 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبًا ما نتحدث عن التوازن العقلي، لكن ماذا عن التوازن الآخر: التوازن البدني؟ إنه مهم جدًا مع تقدمك في العمر.في الواقع، السقوط هو السبب الرئيسي لإصابة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، لكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتحسين توازنك ربما لم تكن تدركها سابقًا

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