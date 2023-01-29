أوكرانيا تعلن صد هجوم في بلاهوداتني وفاغنر الروسية تزعم السيطرة عليها

2023/01/29 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأوكراني، الأحد، إن قواته تصدت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك فيما زعمت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة أنها سيطرت على القرية.

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