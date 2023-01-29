تونس.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

2023/01/29 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أنطلقت في تونس، اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث يتنافس 262 مرشحا، من بينهم 34 امرأة، على ما تبقى من مقاعد البرلمان المقبل.

وتترقب الأوساط السياسية في تونس نسبة الإقبال على التصويت.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، إن الإعلان عن النتائج الأولية سيتم في الأول من فبراير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مارس القادم.

وأمس السبت، قال رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، إن "عدد المترشحين الذين فازوا بمقاعد في الجولة الأولى كانوا 23 منهم 3 نساء و20 رجلا".

وأضاف بوعسكر أن "عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني إجمالا 7.853.447، من بينهم 5.827.949 مسجلا آليا، و2.025.498 مسجلين إراديا".

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