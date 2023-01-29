41 قتيلا بسقوط حافلة من أعلى جسر في باكستان

2023/01/29 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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قُتل 41 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث...



لا يمكن التعرّف عليها".

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة، حتفهم في يونيو الماضي عندما سقطت سيارة في واد عميق في بلوشستان

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