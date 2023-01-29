طقس العراق.. أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة يرافقها انخفاض بالحرارة

2023/01/29 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد، هطول امطار غزيرة ومتوسطة الشدة في محافظات العراق خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم)، إنه "على العراقيين الاستعداد لاستقبال هطول أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة إلى خفيفة ابتداءً من فجر غد الاثنين خاصة في مدن الجنوبية والشمالية كذلك فرص وسط البلاد".

وأضاف، أن "الأمطار متوقع ان تتوقف مساء غد الاثنين ثم تعاود الهطول الثلاثاء"، مشيرا الى أن "نهار الثلاثاء ستكون الأمطار متوسطة الشدة إلى خفيفة تغزر ببعض الأماكن الشمالية وشرق البلاد، وتكون متوسطة الشدة في أجزاء متفرقة منها العاصمة بغداد".

وبين الزيادي، أن "درجات الحرارة في الأيام القادمة ستكون متقاربة، عدا انخفاض طفيف في يوم الخميس المقبل"، مؤكدا أنه "لا توجد موجة برد شديدة كما يشاع".

تحرير: ر.



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