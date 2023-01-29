2023/01/29 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ليون برونو يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد في مصر جولة خاطفة على الشرق الأوسط وسط تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيينن، ساعيا لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدّة التوتر.وكانت الجولة التي ستقود بلينكن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يزور الشرق الأوسط وسط تصعيد للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يزور الشرق الأوسط وسط تصعيد للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).