اللجنة القانونية النيابية: قوى إدارة الدولة متفقون على قانون جديد للعفو العام يتجاوز الاخطاء السابقة

2023/01/29 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الاحد، عن أن المطالبات بقانون جديد للعفو العام منطقية لتجاوز أخطاء القانون السابق، كما أنها من ضمن اتفاق قوى إدارة الدولة، مشيرا الى أن هذا العفو يجب أن يكون وفق شروط ولا يشمل … Readmore

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