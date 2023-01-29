2023/01/29 | 11:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hMschGJwB2k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. حملة إنسانية للكشف المبكر عن حالات تشوه القلب الولادية للأطفال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. حملة إنسانية للكشف المبكر عن حالات تشوه القلب الولادية للأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).