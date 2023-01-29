2023/01/29 | 11:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y5QASIVqRG0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: تظاهرات الغضب الشعبي قد تتصاعد بشكل أكبر وتكون نافذة عودة الصدر لصدارة المشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون: تظاهرات الغضب الشعبي قد تتصاعد بشكل أكبر وتكون نافذة عودة الصدر لصدارة المشهد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).