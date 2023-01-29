2023/01/29 | 12:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3A5qPppf1ic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح أهلنا || مظاهرة عقود الأقاليم من بغداد مع احمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح أهلنا || مظاهرة عقود الأقاليم من بغداد مع احمد الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).