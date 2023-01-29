النزاهـة تكشف مخالفات وتلاعـباً وتهرباً ضريبياً في الأنبار وكركوك

2023/01/29 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، ضبط تلاعبٍ في كشوفات عقاريَّة ومُخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ للبلديَّة في كلٍّ من الأنبار وكركوك.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد التحرِّي والمُتابعة، من كشف حالات تلاعبٍ في دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة"، مُبيّنةً أنه "ضبط أصل المعاملات والكشوفات التي تمَّ التلاعب بها؛ من أجل التهرُّب من دفع الضريبة التي تُقدَّرُ بأكثر من (200,000,000) مليون دينار".

وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن من تأشير التلاعب في كشوفات (9) عقاراتٍ من خلال إضافة فقرة المغروسات والمشيدات عليها من قبل دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة (لجنة تقدير الأراضي)، خلافاً للحقيقة؛ لغرض التهرُّب الضريبي، فضلاً عن قيام التسجيل العقاري بنقل ملكيَّة تلك العقارات إلى إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة دون استحصال مُوافقات الوزارات والجهات ذات العلاقة، كون جنسها زراعياً"، لافتةً إلى أنَّ "جميع الإجراءات تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ وخلافاً للسياقات الإداريَّة ودون علم مُديري الدوائر المعنيَّة".

وعلى صعيدٍ آخر، نوَّهت الدائرة "بقيام ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بضبط المُهندس المُشرف على تنفيذ مشروع مبنى القاطع البلديّ الخامس لمُديريَّة بلديَّة كركوك؛ جرَّاء تنفيذه المشروع خلافاً للمُواصفات الفنيَّـة المُقرَّرة".

وأشارت الدائرة بحسب البيان "بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين المُنفَّذتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية على قضاة التحقيق المُختصِّين في الأنبار وكركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

تحرير: ر.



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