عمليات ديالى تكشف خفايا الإطاحة بـ

2023/01/29 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الاحد، خفايا أهم وأخطر عمليات تعقب تجار المخدرات في المحافظة.

وقال عمران لـ(بغداد اليوم)، إن "فور استلامه قيادة عمليات ديالى شكل لجنة مختصة اخذت على عاتقها مكافحة آفة المخدرات من خلال توحيد الجهد الاستخباري بهذا الاتجاه والسعي الى كشف تجارها وطرق النقل والتمويل والتوزيع".

وأضاف، أن "عملية الاطاحة بثلاثة من ابرز تجار المخدرات يوم امس قرب بعقوبة وبحوزتهم أكثر من 40 ألف حبة مخدرة جاءت نتجية متابعة وجهد استخباري دام اشهر قبل الايقاع بهم"، لافتاً الى أن "المعتقلين يمثلون بوصلة الآفة السوداء وهم عناوينها".

وأشار الى أن "عملية الامس تمثل ضربة موجعة لتجارة المخدرات ليس في ديالى فحسب بل العراق بسبب خطورتهم"، مؤكداً أن "هناك عمليات أخرى سيعلن عنها قريبا تعطي فكرة للرأي العام عن حجم الجهد المبذول من قبل العمليات والتشكيلات الساندة لها في محاربة المخدرات".

وأمس السبت، اعلنت وكالة الاستخبارات، اعتقال 3 متهمين بتجارة المخدرات بحوزتهم 42 الف حبة مخدرة في ديالى.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه “بناءً على نتائج التحقيقات المكثفة والجهد المتواصل من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لملاحقة تجار المخدرات، تم كشف شبكة مكونة من ثلاثة عناصر تقوم ببيع وترويج الحبوب المخدرة في محافظة ديالى”.

واوضحت، أن “مفارز الوكالة المتمثلة بمديرية المخدرات والمؤثرات العقلية شرعت بتنفيذ الواجب بمهنية وسرية عالية، واثمرت الجهود بالقبض عليهم وضبط 42 الف حبة مختلفة الانواع بحوزتهم”، مشيرةً الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً”.

تحرير: أ.ق

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