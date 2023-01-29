2023/01/29 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

افاد مصدر أمنى، اليوم الاحد، بإندلاع حريق كبير في سوق بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أن "حريقا كبيرا اندلع سوق للمواد الصحية في حي سيتاقان بمحافظة أربيل".

وأضاف أن" فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحريق، دون معرفة حجم الخسائر".

تحرير: أ.غ

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