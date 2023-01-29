الخارجية العراقية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين

2023/01/29 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين، والذي أسفر عن إستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.وقال المتحدّث باسم الخارجية العراقية، في بيان إن “وزارة الخارجيّة العراقيَّة تُدين اقتحام الإحتلال الصهيوني لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين، … Readmore

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