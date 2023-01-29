الشيف التركي نصرت يعتزم افتتاح فرع لمطعمه الجديد في تل أبيب

2023/01/29 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الشيف التركي، نصرت جوكتشه، الشهير باسم “حبيب الملح” لافتتاح فرع جديد لمطعمه في تل أبيب.وسيتم افتتاحه في مركز تسوق جديد يسمى Toha، بالقرب من وسط تل أبيب.وسيدعو حبيب الملح، ميسي والعديد من الأسماء العالمية الشهيرة لحضور افتتاح … Readmore

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