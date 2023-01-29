الشهادات العليا في العراق ليس للبحث والتطوير بل لزيادة الرواتب والوجاهة

2023/01/29 | 12:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يقبل مئات الطلاب والموظفين سنوياً في العراق للتقديم على الدراسات العليا...

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