دولة أوربية سوف تضمحل وتموت

2023/01/29 | 12:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: دقّ الملياردير إيلون ماسك، ناقوس الخطر مرة أخرى.إذ باتت عادة...

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