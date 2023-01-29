التضخم في العراق لـ2022 يرتفع أكثر من توقع صندوق النقد الدولي بنسبة 9%

2023/01/29 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت بيانات وزارة التخطيط حول نسبة التضخم في العراق، أكبر بنسبة نحو 9% مما توقعه صندوق النقد الدولي بشأن التضخم في العراق عام 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق” إن الجهاز المركزي للاحصاء، رصد ارتفاعا في معدل التضخم الشهري خلال الشهر الاخير من العام المنصرم ٢٠٢٢ (شهر كانون الاول الماضي) بنسبة (0.3%) مقارنة مع شهر تشرين الاول الذي سبقه.واوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ان هذا الارتفاع نجم عن ارتفاع اسعار قسم الترفيه بنسبة (2.4%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2%)، وقسم النقل ارتفع بنسبة (1.5%).ولفت البيان الى ان معدل التضخم السنوي خلال العام الفائت، ٢٠٢٢، سجل ارتفاعا بنسبة (4.9%).

بالمقابل، كان صندوق النقد الدولي قد توقع ان يبلغ التضخم في العراق عام 2022 مانسبته 4.5%، مايعني ان التضخم في العراق ارتفع اكثر من معدل توقع النقد الدولي بنسبة 9%.

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