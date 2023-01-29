نسبة المشاركة محط الاهتمام.. التونسيون يصوتون في الجولة الثانية بالانتخابات التشريعية

2023/01/29 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي ولم تتعد نسبة المشاركة فيها 11 بالمئة.

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