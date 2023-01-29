2023/01/29 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط تلاعبٍ في كشوفات عقاريَّة ومُخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ للبلديَّة في كلٍّ من الأنبار وكركوك.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد التحرِّي والمُتابعة، من كشف حالات تلاعبٍ في دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة، مُبيّنةً ضبط أصل المعاملات والكشوفات التي تمَّ التلاعب بها؛ من أجل التهرُّب من دفع الضريبة التي تُقدَّرُ بأكثر من (200,000,000) مليون دينار.

وأضافت إنَّ الفريق تمكَّن من تأشير التلاعب في كشوفات (9) عقاراتٍ من خلال إضافة فقرة المغروسات والمشيدات عليها من قبل دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة (لجنة تقدير الأراضي)، خلافاً للحقيقة؛ لغرض التهرُّب الضريبي، فضلاً عن قيام التسجيل العقاري بنقل ملكيَّة تلك العقارات إلى إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة دون استحصال مُوافقات الوزارات والجهات ذات العلاقة، كون جنسها زراعياً، لافتةً إلى أنَّ جميع الإجراءات تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ وخلافاً للسياقات الإداريَّة ودون علم مُديري الدوائر المعنيَّة.

على صعيدٍ آخر، نوَّهت الدائرة بقيام ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بضبط المُهندس المُشرف على تنفيذ مشروع مبنى القاطع البلديّ الخامس لمُديريَّة بلديَّة كركوك؛ جرَّاء تنفيذه المشروع خلافاً للمُواصفات الفنيَّـة المُقرَّرة.

ونوَّهت بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين المُنفَّذتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية على قضاة التحقيق المُختصِّين في الأنبار وكركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناهزت قيمته ربع مليار دينار … النزاهـة تكشف مخالفات وتلاعـباً وتهرباً ضريبياً في الأنبار وكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناهزت قيمته ربع مليار دينار … النزاهـة تكشف مخالفات وتلاعـباً وتهرباً ضريبياً في الأنبار وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).