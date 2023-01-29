نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات لـ

2023/01/29 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان إن حكومته ستتخذ "خطوات لتعزيز المستوطنات" ردا على هجمات إطلاق النار في القدس يومي الجمعة والسبت.

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