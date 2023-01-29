2023/01/29 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ارتفاع في معدل التضخم خلال شهر كانون الأول الماضي بنسبة (0.3 %).

وذكر بيان للوزارة أن "الجهاز المركزي للإحصاء رصد ارتفاعا في معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام المنصرم 2022 (شهر كانون الأول الماضي) بنسبة (0.3 %) مقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه".

وتابع أن "هذا الارتفاع نجم ارتفاع أسعار قسم الترفيه بنسبة (2.4 %)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2 %)، وقسم النقل ارتفع بنسبة (1.5 %)".

ولفت البيان إلى أن "معدل التضخم السنوي خلال العام الفائت، 2022، سجل ارتفاعا بنسبة (4.9 %)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن ارتقاع مستويات التضخم في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن ارتقاع مستويات التضخم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).