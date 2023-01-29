الاتحاد يفجر مفاجأة: الديمقراطي وقع على قرار المحكمة الاتحادية الأخير

2023/01/29 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الاتحاد الوطني

الكردستاني غياث السورجي، الاحد عن

موافقة ممثل الحزب الديمقراطي

الكردستاني في المحكمة الاتحادية على

قرار قطع المنح الشهرية، داعيا بغداد

واربيل الى فتح الحوار العاجل لانها

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