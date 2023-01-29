وزارة الكهرباء توضح بشأن اسقاط ديون المواطنين او المؤسسات

2023/01/29 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة الكهرباء اليوم الاحد،

امكانية اسقاط الديون المترتبة على

المواطنين والمؤسسات الحكومية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد موسى

انه “بالنسبة للديون الحكومية

المترتبة على المواطنين او حتى على

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