ناهزت ربع مليار دينار :النزاهـة تكشف مخالفات وتلاعـباً وتهرباً ضريبياً في الأنبار وكركوك

2023/01/29 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاحد، ضبط تلاعبٍ في كشوفات عقاريَّة

ومُخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ للبلديَّة

في كلٍّ من الأنبار وكركوك.

وذكر بيان للهيئة، ، أن “فريق عمل مكتب

تحقيق الأنبار تمكَّن،

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