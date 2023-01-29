2023/01/29 | 12:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الاحد، 29 كانون الثاني، 2023،...

ظهرت المقالة إقالة ناظم الزهاوي من منصب رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أولاً على المسلة.

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