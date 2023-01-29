ضرائب الأنبار وكركوك.. معاملات مزورة لتسهيل التهرب الضريبي

2023/01/29 | 12:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، 29 كانون الثاني، 2023، ضبط تلاعبٍ...

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معاملات مزورة لتسهيل التهرب الضريبي أولاً على المسلة.

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