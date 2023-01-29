2023/01/29 | 13:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kk0RlUzQqq8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق هائل داخل سوق الدراجات في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق هائل داخل سوق الدراجات في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).