نشوب حريق بمخزن تجاري في أربيل

2023/01/29 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مخزن تجاري بمحافظة أربيل.

وقال المصدر إن “حريقاً اندلع بمخزن للمواد البلاستيكية ومعدات البناء في أحد المحال التجارية في أربيل”.

وأضاف، أن “فرق الدفاع المدني طوقت مكان الحادث، وباشرت بإخماد الحريق”.

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